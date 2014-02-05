《独家新闻》德意志银行解雇一名阿根廷外汇交易员--消息人士

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约2月5日 - 据一名熟悉情况的消息人士，在全球各地监管机构调查外汇市场操纵之际，德意志银行 解雇了一名在阿根廷的外汇交易员，使得该行解雇的交易员达到了四名。
消息人士周三表示，德意志银行驻阿根廷的Ezequiel Starobinsky不再为该行工作。此前监管机构调查阿根廷披索兑美元的定盘汇率。
由于调查是银行内部事务而且仍在进行之中，所以该消息人士要求匿名。
通过Facebook账号与Starobinsky联系，其拒绝评论。
当被要求发表评论时，德意志银行驻纽约的发言人Renee Calabro向路透回复了一份电子邮件，内容是该行最近对于调查相关提问的回复。该行在声明中称，“德意志银行收到了监管机构要求其提供相关信息的要求。这些监管机构正在调查外汇市场的交易活动。”它称，“该行正在配合这些调查，并将在必要时对相关个人采取纪律行动。”
Calabro拒绝讨论针对个人所采取的具体行动。
英美等全球各地的监管机构正在调查外汇市场可能存在的操纵行为。调查人员正在调查，交易员是否共谋操纵通常被称为“定盘价”的指标汇率。
德意志银行周二解雇了三名驻纽约的外汇交易员。这表明有关操纵外汇市场的调查正在不断深入。 (完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申