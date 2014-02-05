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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 06:51 BJT

《综述》美国1月服务业增长与聘雇活动加速，预示非农就业增幅反弹

企业活动和新订单分项指数也显示成长情况改善，使得本周稍早公布的供应管理协会(ISM)制造业报告引发的担忧得以部分缓解。非制造业就业指数升至56.4，为2010年11月以来最高。

不过Sharif警告称，ISM非制造业报告显示，认为订单减少的人数仍较高，认为订单下降的人数连续两个月超过认为订单上升的人数。

“这不是一个好信号，还需要继续密切关注，”他说。

Markit服务业活动报告显示，1月该领域增长加速至四个月高点，聘雇活动仍然强劲。Markit服务业采购经理人指数(PMI)由12月的55.7升至56.7。

最近几周，美国许多地区的严寒天气影响了经济活动。(完) (编译 徐文焰/朱晓军/孙茉莉/李爽 审校 张涛/龚芳)
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