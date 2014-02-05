美国股市：微幅收跌，技术支撑与喜忧参半的经济数据相抵销

迪士尼(Walt Disney) 收盘后公布季度获利增长，在盘后交易攀升1.5%至72.81美元。

根据周三早上的汤森路透数据，标普500指数已经公布获利的298家成分股中，69.5%超出市场预期。这一表现超越了1994年以来的63%超预期比例，以及过去四个季度67%的超预期比例。

Gilead Sciences 下跌4.7%，收于78.15美元。在该公司上日公布季度获利后，今日对标普500指数拖累最大。

Cognizant Technology Solutions 下挫4.3%至92.85美元，因该公司预计营收增长弱于预期。

Tableau Software 跳涨12.8%，收在89.61美元。此前该公司预计本季度营收好于预期，超出分析师预估。

CVS Caremark 下滑1%至65.44美元，因此前称将在10月前停售烟草产品，成为首个停售香烟的美国连锁药店。

成交量适中，据BATS Global Markets数据，美国交易所成交量约66.1亿股，略低于1月均值69.4亿股。

纽约证交所下跌及上涨股数比例约为三比二，在Nasdaq为九比四。(完)