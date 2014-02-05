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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 06:49 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月5日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 64.89 -0.79 -1.20 2581820

搜狐 67.78 -0.83 -1.21 1028014

网易 71.59 -0.25 -0.35 724757

百度 152.10 -3.72 -2.39 3145955

台湾

台湾积体电路 16.46 -0.28 -1.67 2577550

联电 1.97 -0.02 -1.01 376040

日月光 4.47 -0.04 -0.89 107756

矽品精密 5.76 +0.00 +0.00 510883

和信超媒体 1.06 +0.01 +0.95 174205

友达 2.84 +0.06 +2.16 145133

中华电信 29.50 +0.13 +0.44 121539

台湾国际航电 44.04 -0.06 -0.14 934946

香港

中国移动 46.86 -0.24 -0.51 117460

中国联通 12.88 -0.34 -2.57 197359

中国电信 44.96 -0.94 -2.05 16919

中芯国际 5.02 -0.14 -2.71 57891

电讯盈科 4.35 -0.22 -4.81 1715

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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