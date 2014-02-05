《综述》费城联储总裁普洛瑟称应加快缩减购债，年中前彻底结束

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**美联储内部立场分歧**
除了资产购买以外，美联储还承诺，在失业率跌破6.5%门槛以后的很长一段时间，都将维持利率在近零水准，尤其是如果通胀维持在低位的话。
不过美联储强调，购债和低利率这两项宽松货币政策是彼此独立的。普洛瑟表示，如果经济动能继续增强，那么就像他预期的那样，会隐现“沟通问题”。
“我希望加快缩减购债，以反映经济增强势头，”他说。
“我希望在失业率达到这一门槛前就结束购债，这(失业率降至门槛水准)可能在今年上半年就会实现。”
鹰派人士、达拉斯联储总裁费希尔则支持将购债计划削减200亿美元。不过对分析师所作的调查显示，他们几乎一致预期美联储将在每次会议上都把购债规模削减100亿美元，直到秋季结束购债。
洛克哈特周三强化了这一观点。
“若经济前景没有明显恶化，我认为可以预期还会以这样的步伐缩减购债，到今年第四季彻底结束资产购买计划，”他说。
洛克哈特称，美联储每次会议削减购债100亿美元为“默认模式”，但必要时决策者可调整缩减步伐。
美联储3月18-19日将召开下次政策会议，为今年八次会议中的第二次。但叶伦可能在2月11日和13日的国会证词陈述中明确其立场。(完) (编译 王洋/李爽；审校 张涛/徐文焰)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申