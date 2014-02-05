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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 07:41 BJT

《综述》费城联储总裁普洛瑟称应加快缩减购债，年中前彻底结束

**美联储内部立场分歧**

除了资产购买以外，美联储还承诺，在失业率跌破6.5%门槛以后的很长一段时间，都将维持利率在近零水准，尤其是如果通胀维持在低位的话。

不过美联储强调，购债和低利率这两项宽松货币政策是彼此独立的。普洛瑟表示，如果经济动能继续增强，那么就像他预期的那样，会隐现“沟通问题”。

“我希望加快缩减购债，以反映经济增强势头，”他说。

“我希望在失业率达到这一门槛前就结束购债，这(失业率降至门槛水准)可能在今年上半年就会实现。”

鹰派人士、达拉斯联储总裁费希尔则支持将购债计划削减200亿美元。不过对分析师所作的调查显示，他们几乎一致预期美联储将在每次会议上都把购债规模削减100亿美元，直到秋季结束购债。

洛克哈特周三强化了这一观点。

“若经济前景没有明显恶化，我认为可以预期还会以这样的步伐缩减购债，到今年第四季彻底结束资产购买计划，”他说。

洛克哈特称，美联储每次会议削减购债100亿美元为“默认模式”，但必要时决策者可调整缩减步伐。

美联储3月18-19日将召开下次政策会议，为今年八次会议中的第二次。但叶伦可能在2月11日和13日的国会证词陈述中明确其立场。(完) (编译 王洋/李爽；审校 张涛/徐文焰)
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