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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 07:17 BJT

国际油市：布兰特原油期货走升，寒冷天气支撑美国原油

数据还显示，库欣原油库存减少160万桶。

库欣库存下滑对美国原油价格有所支撑，因为这缓解了在过去三年打压油价的供应过剩问题。这是TransCanada输油管启用以来，周度数据首次显示库欣原油库存下滑。

市场已经预期到这一下滑，但数据仍在稍早推动美国原油走高，将其与布兰特原油价差缩窄至近四个月最小。

布兰特原油期货 升0.47美元至每桶106.25美元，此前连跌三日。美国原油期货 涨0.19美元至97.38美元。

EIA数据还显示原油库存增加44万桶，增幅小于预期。

馏分油需求小幅下降，因市场预期冬季天气将最终缓和，限制对取暖燃料的需求。(完)

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(编译 王洋/朱晓军；审校 徐文焰/戴素萍)
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