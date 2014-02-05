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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 07:31 BJT

《全球汇市》日圆兑美元和欧元接近数月高点，关注欧央行政策会议

不过，多数分析师仍乐观认为周五的美国1月非农就业数据料会好于前月。12月非农就业岗位仅增加74,000个。

隔夜时段交投静淡，澳元 在接近0.89美元的位置，距离周二触及的三周高点0.8943美元不远，之前澳洲央行放弃宽松倾向，其希望澳元走贬的态度亦有所软化。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3531 1.3532 -0.01 -1.56 1.3745

美元/日圆 101.50 101.43 +0.07 -3.61 105.30

欧元/日圆 137.32 137.28 +0.03 -5.12 144.73

美元/瑞郎 0.9038 0.9030 +0.09 +1.23 0.8928

英镑/美元 1.6313 1.6308 +0.03 -1.47 1.6556

美元/加元 1.1075 1.1082 -0.06 +4.28 1.0620

澳元/美元 0.8921 0.8904 +0.19 +0.09 0.8913

新西兰元/美元 0.8225 0.8211 +0.17 +0.23 0.8206

澳元/日圆 90.540 90.320 +0.24 -3.53 93.850

新西兰元/日圆 83.470 83.280 +0.23 -3.40 86.410

英镑/日圆 165.54 165.41 +0.08 -5.04 174.33

澳元/新西兰元 1.0840 1.0835 +0.05 -0.07 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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