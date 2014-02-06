《综述》纽约州金融局介入外汇操纵调查，全球监管当局调查范围扩大

路透纽约/伦敦2月5日 - 熟悉情况的消息人士周三表示，纽约州金融局局长Benjamin Lawsky要求德意志银行 、高盛 和巴克莱 等大型银行提供外汇交易相关文件，全球范围内针对可能存在的市场操纵行为的调查范围扩大。

此外至少还有七家国际执法部门和监管单位正在调查，银行业者是否操纵了每日交易规模达5.3万亿(兆)美元的外汇市场。英国金融市场行为监管局(FCA)主管官员Martin Wheatley周二表示，该机构的调查可能延续至2015年，并称调查所涉及违法行为的恶劣程度看来与伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵丑闻不相上下。

自从外汇操纵调查于10月正式宣布以来，华尔街有超过20名交易员被强制休假、停职或解雇。据消息人士称，全球最大外汇交易商德意志银行周二解雇了驻纽约的三名外汇交易员，周三又有消息人士称该行解雇了一名阿根廷的外汇交易员。

监管调查旨在确定，几家规模最大的银行业者的资深交易员是否通过网上聊天室和短信服务，共谋操纵被称为“定盘价”的指标汇率。

这些定盘价是全球金融市场的基础，用于为价值数以万亿美元计的投资和交易定价，并为企业、投资者和央行所倚重。

在Lawsky进行的调查中，超过12家银行已被要求提供相关文件，其中包括巴克莱、瑞士信贷 、德意志银行、高盛、莱斯银行集团 、苏格兰皇家银行 、法国兴业银行 以及渣打银行 。

最近数月的外汇交易额下滑，而监管机构的调查则是原因之一。汤森路透交易平台12月每日现汇交易额下降11.5%至920亿美元，为该公司开始追踪该数据近四年以来的最低水平。交易额下滑部分可能归因于交易员扩大在银行内部处理其交易。