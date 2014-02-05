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市场报道 | 2014年 2月 6日 星期四 07:46 BJT

****欧洲经济指标预测--2月6日-2月13日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值   

    2月3日当周
    2月6日(四)
    0645   瑞士消费者信心指数                            第一季          --        负5
    0700   瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            12月          --  顺差21.12
    0800   英国Halifax房价指数(较前月)                      1月        +1.0%     -0.6%
           英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                   +7.2%     +7.5%    
    1100   德国工业订单(较前月)                            12月        +0.4%     +2.1%
    1200   英国央行量化宽松规模(亿英镑)                     2月          --      3,750
    1200   英国央行利率决定                                            +0.5%     +0.5%  
    1245   欧洲央行利率决定指标再融资利率                   2月        0.25%     0.25%
                           存款利率                                    0.00%     0.00%  

    2月7日(五)
    0700   德国经季节调整出口(较前月)                      12月        +0.8%     +0.3% 
               经季节调整进口(较前月)                                  +1.2%     -1.1%
               经季节调整贸易收支(亿欧元)                            顺差173   顺差178 
    0745   法国预算收支(亿欧元)                            12月         --   赤字869.8
    0745   法国贸易收支(亿欧元)                            12月         --      逆差57 
    0815   瑞士零售销售(较上年同期)                        12月         --       +4.2%
    0930   英国工业生产(较前月)                            12月        +0.6%      持平
                       (较上年同期)                                    +2.3%     +2.5%    
               制造业产出(较前月)                          12月        +0.6%      持平
                         (较上年同期)                                  +2.3%     +2.8% 
    0930   英国对非欧盟贸易收支(亿英镑)                    12月       逆差31  逆差30.2
               全球商品贸易收支(亿英镑)                               逆差93  逆差94.4  
    1100   德国工业生产(较前月)                            12月        +0.5%     +1.9%
    
    2月10日当周
    2月10日(一)
    0645   瑞士未经季节调整失业率                           1月         --        3.5%  
                 经季节调整失业率                                       --        3.2%
    0745   法国工业生产(较前月)                            12月         --       +1.3% 
    0900   意大利工业生产(较前月)                          12月         --       +0.3%
                         (较上年同期)                                   --       +1.4%
    0930   欧元区Sentix投资者信心指数                       2月         --        11.9
    
    2月11日(二)
    0001   英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期)          1月         --      +0.40%
    
    2月12日(三) 
    0745   法国经常账(亿欧元)                              12月         --      赤字19
    0815   瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                  1月         --       -0.2%
                             (较上年同期)                               --       +0.1% 
    1000   欧元区工业生产(较前月)                          12月         --       +1.8%
                         (较上年同期)                                   --       +3.0%
    
    2月13日(四)
    0001   英国RICS房价指数                                 1月         --          56
    0700   德国CPI(较上月)                              1月终值         --       -0.6%
              (较上年同期)                                              --       +1.3%
    0700   德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月)         1月终值         --       -0.7%
                                   (较上年同期)                         --       +1.2% 
    0815   瑞士生产者/进口物价(较前月)                      1月         --        持平
                          (较上年同期)                                  --       -0.4%(完)
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