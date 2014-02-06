全球经济：今年开局表现稳健，1月全球所有产业指数微升--摩根大通

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦2月5日 - 周三公布的一份报告显示，2014年伊始全球经济增长保持稳健步伐，制造业一路领先，预示全球经济季度增幅料为3%。
摩根大通与Markit联合编制的全球所有产业产出指数1月从12月的53.8升至53.9，连续第16个月高于50的景气荣枯分水岭。
“最新的PMI数据突显了全球经济今年开了一个好头，GDP增长环比年率可望超过3%，”摩根大通主管David Hensley说道。
摩根大通1月全球服务业指数由前月的53.5升至53.8。此外周一公布的调查显示，1月制造业活动较12月基本持平，新订单增长步伐仍维持近期的较高水平。
不过摩根大通称，发达国家和新兴市场间仍不平衡。英国，美国和日本增长强劲，而巴西，俄罗斯和印度产出则小幅萎缩。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。