澳洲数据：12月经季调贸易收支为顺差4.68亿澳元，预估为逆差3亿澳元

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透悉尼2月6日 - 澳洲统计局周四公布，12月经季节调整后商品/服务贸易收支为顺差4.68亿澳元。路透调查预估为逆差3.0亿澳元。
12月经季节调整后商品/服务出口较前月上升4%，进口增加2%。
以下为详细数据(单位为10亿澳元):
12月
整体出口 28.511
整体进口 28.042
商品与服务贸易收支 顺差0.468
浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完)
(编译 李爽 审校 张若琪)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。