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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 08:46 BJT

澳洲数据：12月经季调贸易收支为顺差4.68亿澳元，预估为逆差3亿澳元

路透悉尼2月6日 - 澳洲统计局周四公布，12月经季节调整后商品/服务贸易收支为顺差4.68亿澳元。路透调查预估为逆差3.0亿澳元。

12月经季节调整后商品/服务出口较前月上升4%，进口增加2%。

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

12月

整体出口 28.511

整体进口 28.042

商品与服务贸易收支 顺差0.468

浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完)

(编译 李爽 审校 张若琪)
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