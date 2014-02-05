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市场报道 | 2014年 2月 6日 星期四 07:52 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月6日-2月13日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    2月3日当周    
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值     
    
    2月6日(四)
    1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人)               1月           --      3.0623
    1330 美国国际贸易收支(亿美元)                          12月      逆差360     逆差343
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)                2月1日当周         33.5        34.8
              四周均值(万人)                                             --         33.3
              续请失业金人数(万人)                   1月25日当周       299.8       299.1
    1330 美国生产率                                      第四季        +2.5%       +3.0%
         美国单位劳工成本                                              -0.5%       -1.4%
    1330 加拿大贸易收支(亿加元)                            12月        逆差7     逆差9.4
    1500 加拿大经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI)          1月         51.0        46.3
    
    2月7日(五)
    1330  美国非农就业岗位(万个)                            1月     增加18.5     增加7.4
              民间就业岗位(万个)                                    增加18.5     增加8.7
              制造业就业岗位(万个)                                   增加1.0     增加0.9
              失业率                                                    6.7%        6.7%
              平均时薪                                                 +0.2%       +0.1%
              每周平均工时                                              34.4        34.4  
     1330  加拿大就业变动(万人)                             1月      增加2.0    减少4.59
                 失业率                                                 7.1%        7.2%
                 就业参与率                                            66.4%       66.4%
     1530  美国ECRI经济领先指标                     1月31日当周          --        133.8
     2000  美国消费者信贷(亿美元)                          12月    增加120.0   增加123.2
    
     2月10日当周 
    
     2月10日(一)
     暂无重要数据  
   
     2月11日(二)
     1230  全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数               1月         --        93.9
     1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             2月8日当周         --       +0.3%
     1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           2月8日当周         --       +2.7%
     1500  美国批发(趸售)库存                                12月       +0.6%      +0.5%
                     趸售销售                                           +0.7%      +1.0% 
    
     2月12日(三)
     1200 美国抵押贷款市场指数                         2月7日当周         --       405.2
              再融资指数                                                  --     1,693.2 
     1900 美国联邦预算(亿美元)                                1月         --     盈余532 
    
     2月13日(四)
     1330 加拿大新屋价格(较前月)                             12月         --        持平
     1330 美国一周初请失业金人数(万人)                 2月8日当周         --         --
              四周均值(万人)                                              --         --
              续请失业金人数(万人)                     2月1日当周         --         --
     1330 美国零售销售(较前月)                                1月       +0.3%      +0.2%
              扣除汽车零售销售(较前月)                                  +0.3%      +0.7%
     1500 美国企业库存                                       12月       +0.5%      +0.4%   (完)
        
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 戴素萍 审校)
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