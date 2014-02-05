美国与加拿大经济指标预测--2月6日-2月13日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 2月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(四) 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 1月 -- 3.0623 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差360 逆差343 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月1日当周 33.5 34.8 四周均值(万人) -- 33.3 续请失业金人数(万人) 1月25日当周 299.8 299.1 1330 美国生产率 第四季 +2.5% +3.0% 美国单位劳工成本 -0.5% -1.4% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 逆差7 逆差9.4 1500 加拿大经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 51.0 46.3 2月7日(五) 1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加18.5 增加7.4 民间就业岗位(万个) 增加18.5 增加8.7 制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加0.9 失业率 6.7% 6.7% 平均时薪 +0.2% +0.1% 每周平均工时 34.4 34.4 1330 加拿大就业变动(万人) 1月 增加2.0 减少4.59 失业率 7.1% 7.2% 就业参与率 66.4% 66.4% 1530 美国ECRI经济领先指标 1月31日当周 -- 133.8 2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加120.0 增加123.2 2月10日当周 2月10日(一) 暂无重要数据 2月11日(二) 1230 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 1月 -- 93.9 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月8日当周 -- +0.3% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月8日当周 -- +2.7% 1500 美国批发(趸售)库存 12月 +0.6% +0.5% 趸售销售 +0.7% +1.0% 2月12日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 2月7日当周 -- 405.2 再融资指数 -- 1,693.2 1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 -- 盈余532 2月13日(四) 1330 加拿大新屋价格(较前月) 12月 -- 持平 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月8日当周 -- -- 四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 2月1日当周 -- -- 1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.3% +0.2% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.3% +0.7% 1500 美国企业库存 12月 +0.5% +0.4% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 戴素萍 审校)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申