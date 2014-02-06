《焦点》欧洲央行对抗通缩的政策选项评析

**长期再融资操作**

欧洲央行在2011年底和2012年初两度推出三年期的长期再融资操作(LTRO)，向金融体系挹注了超过1万亿欧元的低利率资金。此举提供银行业充裕的流动性，稳定融资环境，消除货币市场的紧张。不过银行业正在提前偿还这些贷款，所以未必会青睐同样的举措，尤其在欧洲央行检查银行体质之前，银行业者正在清理账簿。

**量化宽松**

量化宽松实质就是印钞票，是让经济拥有足够资金的一个途径。藉由从二级市场购进公债，欧洲央行可压低市场利率，并减轻货币市场紧俏局面。理论上货币供给增加也会推高物价，驱散通缩威胁。虽然美国联邦储备理事会、日本央行、英国央行均已使用这个方法，但欧洲央行许多决策官员态度仍很保留，他们担心退出量化宽松恐非易事。另外一个疑虑是量化宽松的作用并不明确：美国解决银行业问题的速度比欧洲快，这可能才是振兴美国经济的决定性因素，而不是量化宽松。

**使前瞻性指引更加明确**