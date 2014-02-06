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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 09:29 BJT

《焦点》欧洲央行对抗通缩的政策选项评析

**长期再融资操作**

欧洲央行在2011年底和2012年初两度推出三年期的长期再融资操作(LTRO)，向金融体系挹注了超过1万亿欧元的低利率资金。此举提供银行业充裕的流动性，稳定融资环境，消除货币市场的紧张。不过银行业正在提前偿还这些贷款，所以未必会青睐同样的举措，尤其在欧洲央行检查银行体质之前，银行业者正在清理账簿。

**量化宽松**

量化宽松实质就是印钞票，是让经济拥有足够资金的一个途径。藉由从二级市场购进公债，欧洲央行可压低市场利率，并减轻货币市场紧俏局面。理论上货币供给增加也会推高物价，驱散通缩威胁。虽然美国联邦储备理事会、日本央行、英国央行均已使用这个方法，但欧洲央行许多决策官员态度仍很保留，他们担心退出量化宽松恐非易事。另外一个疑虑是量化宽松的作用并不明确：美国解决银行业问题的速度比欧洲快，这可能才是振兴美国经济的决定性因素，而不是量化宽松。

**使前瞻性指引更加明确**

欧洲央行曾誓言将维持主要利率在当前低水平或更低水平较长时间。但到底是多久呢？为了帮助稳定通胀预期，欧洲央行可以让其用语更明确。美联储的作法是把前瞻性指引和就业市场形势连结起来，但欧洲央行面临的一个问题可能是其职责侧重于稳定物价，而非整体经济。而英国央行最近的经验，也可能提醒欧洲央行不要把指引定得过于明确。英国央行的前瞻指引在上月已经形同虚设。英国上月失业率降至接近7.0%，逼近央行在8月设下的考虑升息门槛，当时认为要经过几年时间才会达到这一水准。(完)
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