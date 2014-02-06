《焦点》欧洲央行对抗通缩的政策选项评析

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
**长期再融资操作**
欧洲央行在2011年底和2012年初两度推出三年期的长期再融资操作(LTRO)，向金融体系挹注了超过1万亿欧元的低利率资金。此举提供银行业充裕的流动性，稳定融资环境，消除货币市场的紧张。不过银行业正在提前偿还这些贷款，所以未必会青睐同样的举措，尤其在欧洲央行检查银行体质之前，银行业者正在清理账簿。
**量化宽松**
量化宽松实质就是印钞票，是让经济拥有足够资金的一个途径。藉由从二级市场购进公债，欧洲央行可压低市场利率，并减轻货币市场紧俏局面。理论上货币供给增加也会推高物价，驱散通缩威胁。虽然美国联邦储备理事会、日本央行、英国央行均已使用这个方法，但欧洲央行许多决策官员态度仍很保留，他们担心退出量化宽松恐非易事。另外一个疑虑是量化宽松的作用并不明确：美国解决银行业问题的速度比欧洲快，这可能才是振兴美国经济的决定性因素，而不是量化宽松。
**使前瞻性指引更加明确**
欧洲央行曾誓言将维持主要利率在当前低水平或更低水平较长时间。但到底是多久呢？为了帮助稳定通胀预期，欧洲央行可以让其用语更明确。美联储的作法是把前瞻性指引和就业市场形势连结起来，但欧洲央行面临的一个问题可能是其职责侧重于稳定物价，而非整体经济。而英国央行最近的经验，也可能提醒欧洲央行不要把指引定得过于明确。英国央行的前瞻指引在上月已经形同虚设。英国上月失业率降至接近7.0%，逼近央行在8月设下的考虑升息门槛，当时认为要经过几年时间才会达到这一水准。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。