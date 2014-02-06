EIA库存周报：上周馏分油库存减少240万桶，然需求亦下降

路透纽约2月5日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周馏分油库存减少240万桶，降幅高出预期，东海岸燃料库存跌至2003年4月以来最低水准。

东海岸馏分油库存减少200万桶至2,750万桶，严寒天气袭扰该地区。美国全国范围内的馏分油库存为1.14亿桶。

路透调查受访分析师原预计料减少160万桶。EIA公布数据后，取暖油期货 立刻扩大涨势，但随后即告下滑并跌破每加仑3美元。

整体精炼产品供给下降近100万桶/日，至每天1,900万桶。这是一个反映需求情况的指标。

另有迹象显示严寒气候对供给的影响正在减弱，之前美国中西部丙烷库存增加77万桶至960万桶，为10月以来首次增加。

美国原油库存增加44万桶至3.58亿桶，远低于路透调查受访分析师预估的230万桶。

库欣库存下降160万桶至4,030万桶，反映出TransCanada Corp 的墨西哥湾管线于上月启用后的影响。外界预计该管线将可缓解库欣库存供过于求的状况。