EIA库存周报：上周馏分油库存减少240万桶，然需求亦下降

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透纽约2月5日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周馏分油库存减少240万桶，降幅高出预期，东海岸燃料库存跌至2003年4月以来最低水准。
东海岸馏分油库存减少200万桶至2,750万桶，严寒天气袭扰该地区。美国全国范围内的馏分油库存为1.14亿桶。
路透调查受访分析师原预计料减少160万桶。EIA公布数据后，取暖油期货 立刻扩大涨势，但随后即告下滑并跌破每加仑3美元。
整体精炼产品供给下降近100万桶/日，至每天1,900万桶。这是一个反映需求情况的指标。
另有迹象显示严寒气候对供给的影响正在减弱，之前美国中西部丙烷库存增加77万桶至960万桶，为10月以来首次增加。
美国原油库存增加44万桶至3.58亿桶，远低于路透调查受访分析师预估的230万桶。
库欣库存下降160万桶至4,030万桶，反映出TransCanada Corp 的墨西哥湾管线于上月启用后的影响。外界预计该管线将可缓解库欣库存供过于求的状况。
上周墨西哥湾地区原油库存增加340万桶，过去两周内则增加了800万桶，至1.70亿桶。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。