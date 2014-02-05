《香港报摘》--经济日报2月6日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 头版头条：
--濠赌（澳门赌业）股急跌，六大牌主市值单日蒸发近800亿港元，但券商、基金建议投资者考虑低吸中场业务比重较高股份，如金沙 、新濠博亚 。
* 其他：
--阿里巴巴IPO-ALIB.N副总裁任秉正表示，集团入股中信21世纪 的交易尚未完成，目前未有计划向其注资，亦无借壳上市计划。
--恒盛地产 私有化失败后，公司行政总裁以及首席财务官双双辞职，公司发言人称，现阶段仍未知继任者人选。
--渣打 预期，在供应充裕及内地开放市场的带动下，今年离岸人民币债产品发行量将介乎5,500亿至5,800亿元，较2013年约3,720亿元增长48-56%。
--创兴银行 与越秀集团联合公布，越秀向创银的收购要约已于昨日完成，并占后者约97.51%的股份，创银将保留其上市地位。（完）
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申