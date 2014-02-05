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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 07:59 BJT

《香港报摘》--经济日报2月6日

* 头版头条：

--濠赌（澳门赌业）股急跌，六大牌主市值单日蒸发近800亿港元，但券商、基金建议投资者考虑低吸中场业务比重较高股份，如金沙 、新濠博亚 。

* 其他：

--阿里巴巴IPO-ALIB.N副总裁任秉正表示，集团入股中信21世纪 的交易尚未完成，目前未有计划向其注资，亦无借壳上市计划。

--恒盛地产 私有化失败后，公司行政总裁以及首席财务官双双辞职，公司发言人称，现阶段仍未知继任者人选。

--渣打 预期，在供应充裕及内地开放市场的带动下，今年离岸人民币债产品发行量将介乎5,500亿至5,800亿元，较2013年约3,720亿元增长48-56%。

--创兴银行 与越秀集团联合公布，越秀向创银的收购要约已于昨日完成，并占后者约97.51%的股份，创银将保留其上市地位。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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