路透调查：巴西雷亚尔兑美元料跌破2.5，央行干预有望避免长期下滑

巴西央行手中的3,750亿美元，迄今胜过了投资者对该国公共财政与外贸状况快速恶化的担忧，限制了巴西雷亚尔兑美元 跌幅，尽管新兴市场货币正因为担忧中国经济放缓和美国货币政策而下挫。

路透调查的策略师和分析师将对雷亚尔兑美元12个月后的预估下调至2.505雷亚尔，1月调查中预估为2.45。

“年中的若干事件可能会引发波动：世界杯期间可能出现街头抗议，通胀可能达到高峰，美国货币政策或许会出人意料，”ABC Brasil bank驻圣保罗首席分析师Luis Otavio e Souza Leal表示，“不过那时央行就会采取行动”。

墨西哥披索兑美元 的展望同样几无变化，一年后料从目前的13.32走强至12.80，因投资流入整顿后的该国石油业。一个月前，披索12个月后的预估汇率为12.70。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)