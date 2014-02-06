路透调查：巴西雷亚尔兑美元料跌破2.5，央行干预有望避免长期下滑

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 巴西雷亚尔兑美元料一年后2.505
* 墨西哥披索展望几无变化
路透巴西利亚2月5日 - 路透调查显示，巴西雷亚尔兑美元未来一年可能跌破2.5关口，但巴西央行持续干预有望避免长期下滑。
巴西央行手中的3,750亿美元，迄今胜过了投资者对该国公共财政与外贸状况快速恶化的担忧，限制了巴西雷亚尔兑美元 跌幅，尽管新兴市场货币正因为担忧中国经济放缓和美国货币政策而下挫。
路透调查的策略师和分析师将对雷亚尔兑美元12个月后的预估下调至2.505雷亚尔，1月调查中预估为2.45。
多数受访者预计雷亚尔不会急剧贬值，称巴西央行做好了保卫本币汇率的准备。
“年中的若干事件可能会引发波动：世界杯期间可能出现街头抗议，通胀可能达到高峰，美国货币政策或许会出人意料，”ABC Brasil bank驻圣保罗首席分析师Luis Otavio e Souza Leal表示，“不过那时央行就会采取行动”。
墨西哥披索兑美元 的展望同样几无变化，一年后料从目前的13.32走强至12.80，因投资流入整顿后的该国石油业。一个月前，披索12个月后的预估汇率为12.70。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。