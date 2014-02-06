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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 08:11 BJT

表格：外资2月1日止当周在日本股市卖超7,519亿日圆

路透东京2月6日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资截至2月1日当周仍卖超日本股票。

外资当周在日本股市卖超7,519亿日圆，前一周为卖超1,546亿日圆。

日本投资人最近一周卖超海外债券1.8158万亿(兆)日圆，前一周为卖超3,570亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

1月26日-2月 1日 -751.9 +155.8 +104.9

1月19日-1月25日 -154.6 +623.3 +1,666.1

1月12日-1月18日 +72.2r -14.8 -53.9

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

1月26日-2月 1日 -107.1 -1,815.8 +49.3

1月19日-1月25日 -152.6r -357.0 +53.2

1月12日-1月18日 -50.6 -287.9r +81.5r

1月 5日-1月11日 +149.2 -444.5r -10.5

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 李爽 审校 王洋)
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