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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 08:12 BJT

《香港报摘》--信报2月6日

* 头版头条：

--受农历年因素影响，市场早已预期1月份澳门博彩收入将会放缓，但却成为淡友大举“空袭”濠赌股的藉口。

* 其他：

--英国传媒报导指，和黄 正考虑将旗下屈臣氏集团总部由香港搬至英国，以方便屈臣氏可能会在伦敦及香港两地双边挂牌的计划。

--市场消息透露，主要从事再生铜及电缆生产的中国金属资源利用已经通过港交所 上市聆讯，计划于本月内挂牌。

--渣打 全球研究部高级利率策略师刘洁预期，由于多个离岸人民币市场迅速发展，加上个人每日2万元人民币兑换上限一旦取消，估计今年离岸市场整体人民币资产将超过2.5万亿元，较目前约1.88万亿元增加近33%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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