日本央行：必要时将采取政策调整，以实现2%的通胀率目标--副总裁

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透东京2月6日 - 日本央行副总裁中曾宏周四表示，如果风险危及央行实现其通胀目标，那么央行将采取必要的政策调整。他并对近期新兴市场动荡的可能影响提出警告。
“稳定实行目前央行的量化及质化货币政策是至关重要的，”他对国会说。
“但包括新兴经济体在内的金融市场震荡。如果有某种风险成形，我们将采取必要的政策调整，确保达成央行2%的通胀目标。”(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。