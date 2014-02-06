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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 08:40 BJT

日本央行：必要时将采取政策调整，以实现2%的通胀率目标--副总裁

路透东京2月6日 - 日本央行副总裁中曾宏周四表示，如果风险危及央行实现其通胀目标，那么央行将采取必要的政策调整。他并对近期新兴市场动荡的可能影响提出警告。

“稳定实行目前央行的量化及质化货币政策是至关重要的，”他对国会说。

“但包括新兴经济体在内的金融市场震荡。如果有某种风险成形，我们将采取必要的政策调整，确保达成央行2%的通胀目标。”(完) (编译 李婷仪 审校　戴素萍)
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