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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 08:26 BJT

金砖国家：2月5日股汇市收盘纵览

路透2月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月5日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.13%，报916.56点。

中国股市及汇市休市

香港股市：恒指触及七个月收盘低位，澳门博彩股挫跌

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拉美股市：巴西Bovespa指标股指 收低0.72%，至46,624.39点；此前美国发布的民间部门就业数据令人失望，增添该国经济放缓的疑虑。

拉美汇市：墨西哥评级被上调带动披索走强，但投资人担忧犹在

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南非股市：以近持平作收，投资人此刻仍担忧全球经济的体质。Top-40绩优股指数 小涨0.06%至39,967.59点；综合指数 亦小升至44,477.18点。

南非汇市：兰特兑美元在上日大涨后回落，市场缺乏方向　

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印度股市：收盘上扬，塔塔汽车 等绩优股因价值投资买盘进驻而反弹；但在外资持续抛售下，盘势前景仍趋于谨慎。指标BSE指数 涨0.24%至20,261.03点，NSE指数 涨0.36%至6,022.40点。

印度汇市：卢比略微收贬；在美国发布非农就业数据前，外资持续出脱印度债券，市场人气仍趋于谨慎。卢比兑美元 收在62.57/58，周二收在62.5250/5350。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,314.470点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.66%至710.89点。　

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.3%至34.8980卢布；卢布兑欧元 升0.15%至47.2290卢布。(完) (整理 龚芳；审校 张明钧)
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