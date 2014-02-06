金砖国家：2月5日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透2月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月5日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.13%，报916.56点。
中国股市及汇市休市
香港股市：恒指触及七个月收盘低位，澳门博彩股挫跌
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拉美股市：巴西Bovespa指标股指 收低0.72%，至46,624.39点；此前美国发布的民间部门就业数据令人失望，增添该国经济放缓的疑虑。
拉美汇市：墨西哥评级被上调带动披索走强，但投资人担忧犹在
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南非股市：以近持平作收，投资人此刻仍担忧全球经济的体质。Top-40绩优股指数 小涨0.06%至39,967.59点；综合指数 亦小升至44,477.18点。
南非汇市：兰特兑美元在上日大涨后回落，市场缺乏方向
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印度股市：收盘上扬，塔塔汽车 等绩优股因价值投资买盘进驻而反弹；但在外资持续抛售下，盘势前景仍趋于谨慎。指标BSE指数 涨0.24%至20,261.03点，NSE指数 涨0.36%至6,022.40点。
印度汇市：卢比略微收贬；在美国发布非农就业数据前，外资持续出脱印度债券，市场人气仍趋于谨慎。卢比兑美元 收在62.57/58，周二收在62.5250/5350。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,314.470点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.66%至710.89点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.3%至34.8980卢布；卢布兑欧元 升0.15%至47.2290卢布。(完) (整理 龚芳；审校 张明钧)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。