《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月6日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港2月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。（1美元=7.7612港元 ）
美股道琼工业指数 周三收低5.01点，或-0.03%，报15,440.23点。因技术性支撑与喜忧参半的最新经济数据相抵销。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 149.650 -1.70 46128 11.615 0.30 中国铝业 8.730 0.11 28611 2.710 0.01 中国移动 46.860 -0.51 117460 72.738 0.40 中国人寿 39.270 -1.90 54809 20.319 0.34 中石油 95.950 0.04 35590 7.447 0.77 中石化 76.070 -2.70 67330 5.904 0.24 汇丰控股 51.120 -0.33 1107282 79.351 0.89 中电信 44.960 -2.05 16919 3.489 -0.02 中国联通 12.880 -2.57 197359 9.996 -0.43 兖州煤业 7.500 1.08 58901 5.821 0.19 华能国际 35.350 -3.94 7518 6.859 -0.16 南方航空 16.380 -1.86 9642 2.543 0.50 东方航空 16.070 -1.41 2628 2.494 0.18 中芯国际 5.020 -2.71 57891 0.779 -2.60（完）
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。