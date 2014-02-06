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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 08:16 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月6日

路透香港2月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。（1美元=7.7612港元 ）

美股道琼工业指数 周三收低5.01点，或-0.03%，报15,440.23点。因技术性支撑与喜忧参半的最新经济数据相抵销。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 149.650 -1.70 46128 11.615 0.30 中国铝业 8.730 0.11 28611 2.710 0.01 中国移动 46.860 -0.51 117460 72.738 0.40 中国人寿 39.270 -1.90 54809 20.319 0.34 中石油 95.950 0.04 35590 7.447 0.77 中石化 76.070 -2.70 67330 5.904 0.24 汇丰控股 51.120 -0.33 1107282 79.351 0.89 中电信 44.960 -2.05 16919 3.489 -0.02 中国联通 12.880 -2.57 197359 9.996 -0.43 兖州煤业 7.500 1.08 58901 5.821 0.19 华能国际 35.350 -3.94 7518 6.859 -0.16 南方航空 16.380 -1.86 9642 2.543 0.50 东方航空 16.070 -1.41 2628 2.494 0.18 中芯国际 5.020 -2.71 57891 0.779 -2.60（完）
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