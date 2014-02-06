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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 08:32 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月6日-2月13日

路透2月5日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。

 日期   时间   国家   规模       发行细节
 2/6           日本              三个月期贴现国库券
 2/6           日本              30年期公债
 2/6           西班              债券
               牙                
 2/6           法国              长期政府债券(OAT)
 2/10   1350   法国              国库券(BTF)
                                 
 2/11          美国              三年期公债
 2/11          英国              通膨保值公债
 2/12          美国              10年期公债
 2/12          德国   50亿欧元   两年期联邦债券
 2/12          日本              流动性供给标售
 2/12          意大              国库券
               利                
 2/13          日本              三个月期贴现国库券
 2/13          英国              标售2052年到期公债
 2/13          美国              标售30年期公债
 2/13          意大              中长期公债
               利                
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 张明钧)
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