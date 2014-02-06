路透调查：美元兑主要货币料走升，因美联储缩减刺激规模

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 美元兑主要货币料将上涨
* 英镑兑欧元料走升
路透伦敦2月5日 - 路透调查显示，美元兑主要货币今年将稳步上涨，因全球经济复苏加快脚步，使得美国联邦储备理事会(美联储/FED)有缩减刺激计划的空间。
本周对超过60位外汇策略师进行的调查结果几乎与上个月一致，暗示美元兑欧元 、日圆 和英镑 将会升值。
“当美国利率开始上升，这应该会导致美元兑主要货币的表现更加抢眼，某种程度来说英镑则例外，”巴克莱的Chris Walker表示。
目前英镑兑美元报约1.63美元，六个月和一年后料跌至1.61和1.60美元，尽管外界普遍预期英国央行将是第一个升息的主要央行，不过要等到明年才会升息。
然英镑兑欧元 攻城略地，因英国本身的复苏稳步前进，相比之下，欧元区的前景要疲弱许多。
欧元区通缩疑虑罩顶，加上经济状况脆弱，造成外界益发预期欧洲央行将被迫在未来一两个月宽松货币政策。
欧元兑英镑周三盘初报0.830英镑，一个月后料来到0.823英镑，六个月和一年后则分别为0.813和0.799。欧元兑美元六个月和一年后将贬至1.31美元和1.27美元。
美联储迄今宣布每月850亿美元的购债规模总计削减200亿美元。
上周路透调查70位分析师，全数预期购债计划将在年底前结束。
这样的预期带动新兴市场货币大跌。最近的调查亦显示，受创的土耳其里拉和南非兰特仍是最脆弱的货币之一，尽管这两国的央行已积极升息。
英国一连串乐观数据，使得外界揣测英国央行的升息时间将比一个月前预测的还快。尽管英国央行可能要等到明年第二季才采取行动，但这要早于美联储或欧洲央行。
相比之下，日本政府和日本央行持续大规模货币和财政刺激政策，将削弱日圆。
调查预测，六个月后日圆兑美元将从目前的101日圆贬至107日圆，一年后则贬至110日圆。
未来几个月日本央行将进一步宽松的预期，加深了我们中期看空的预测，”瑞士信贷Anezka Christovova和Alvise Marino表示。(完) (编译 戴素萍 审校 王洋)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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