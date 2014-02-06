路透调查：分析师下调加元汇价预估，预计2014年将承压走低

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透多伦多2月5日 - 周三公布的路透调查显示，汇市分析师调降了对加元的预估，并预计2014年加元将会走弱，因加拿大央行对疲弱通胀报以担忧态度，维持利率在当前的低水平。
新兴市场动荡可能也会让外汇交易员更倾向于卖出。若是再出现一次较大的动荡，或将迫使投资者为避险而出脱加元。目前加元兑美元距离上周的四年半低点不远。
50位分析师和外汇策略师参与的路透调查中值显示，加元兑美元料在一个月后位于1.11加元，或0.9009美元；三个月后亦是如此。加元兑美元周三报1.1088加元。
六个月后，加元预计将下跌到1.12加元，12个月后料会继续保持在该水准。加元兑美元上周曾短暂跌破1.12加元，之后反弹。
“年底前的这段时间，加元的人气快速且大幅改变。”Scotiabank首席外汇策略师Camilla Sutton说。
2月调查显示，分析师们对加元前景的观点较1月调查时更加悲观。当时分析师认为加元将在12个月后跌至1.09加元。然而仅仅新年后两周，加元就跌破了这一水平。
加拿大央行表示愈发担心疲弱通胀且保留降息可能后，加元在1月底时卖压加剧。分析师还预计央行将升息，但在明年第二季之前都不会有此行动。目前加拿大央行的指标利率在1.0%。
市场认为加拿大央行乐于看到加元走弱，因可借此扩大出口和扶助制造业，这也让加元承受压力。(完) (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。