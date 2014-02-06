路透调查：分析师下调加元汇价预估，预计2014年将承压走低

路透多伦多2月5日 - 周三公布的路透调查显示，汇市分析师调降了对加元的预估，并预计2014年加元将会走弱，因加拿大央行对疲弱通胀报以担忧态度，维持利率在当前的低水平。

新兴市场动荡可能也会让外汇交易员更倾向于卖出。若是再出现一次较大的动荡，或将迫使投资者为避险而出脱加元。目前加元兑美元距离上周的四年半低点不远。

50位分析师和外汇策略师参与的路透调查中值显示，加元兑美元料在一个月后位于1.11加元，或0.9009美元；三个月后亦是如此。加元兑美元周三报1.1088加元。

六个月后，加元预计将下跌到1.12加元，12个月后料会继续保持在该水准。加元兑美元上周曾短暂跌破1.12加元，之后反弹。

“年底前的这段时间，加元的人气快速且大幅改变。”Scotiabank首席外汇策略师Camilla Sutton说。

2月调查显示，分析师们对加元前景的观点较1月调查时更加悲观。当时分析师认为加元将在12个月后跌至1.09加元。然而仅仅新年后两周，加元就跌破了这一水平。

加拿大央行表示愈发担心疲弱通胀且保留降息可能后，加元在1月底时卖压加剧。分析师还预计央行将升息，但在明年第二季之前都不会有此行动。目前加拿大央行的指标利率在1.0%。