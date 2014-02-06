《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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2月6日(四)
日本宫崎市--日本央行副总裁岩田规久男向企业领袖发表讲话，随后举行记者会。
柏林--德国总理梅克尔和卢森堡总理Xavier Bettel举行记者会(1215)。
德国杜塞尔多夫--德国央行理事会成员Joachim Nagel就“2014年金融和货币挑战”讲话(1600)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在参议院金融委员会提供证词“金融稳定性和数据安全性监管”(1500)。
苏黎世--瑞士央行副总裁丹亭就“金融稳定--对瑞士的长期和短期影响”发表演讲(1600)。
美国萨拉索塔--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发表讲话(2230)。
赫尔辛基--芬兰央行举行会议，主题为“芬兰经济的现状和前景”；该央行副总裁Pentti Hakkarainen主持会议。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率声明并举行记者会。
伦敦--英国央行宣布利率决定。
2月7日(五)
英国考文垂--Warwick 2014年经济峰会(至2月日9)。世界银行前副总裁Ian Goldin将发表演说。
都柏林--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在国际及欧洲事务学院发表演说(1000)。
伦敦--希腊央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)发表演说。主题为“希腊金融危机：从脱离危机到复苏”(1030)。
蒙特利尔--加拿大央行副总裁麦克勒姆以“弹性通胀目标，以及良性和恶性通膨趋缓”为题发表讲话(2025)。
2月8日(六)
罗马--ASSIOM FOREX举办的第20届金融市场运营者年度大会。(至2月9日)。意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)将发表演说。
2月11日(二)
伦敦--Fathom Consulting货币政策论坛。前英国央行货币政策委员会前任委员朱利亚斯(DeAnne Julius)、吉弗(John Gieve)、森坦斯(Andrew Sentance)将与会出席(0900)。
美国纽华克--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在德拉瓦大学主办的一场活动中，就经济前景发表演说(1400)。
美国史丹福--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演说，主题为“金融稳定之路”(0100)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会金融服务委员会提供关于美国经济和货币政策的证词(1500)。
2月12日(三)
美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在纽约就经济前景发表演说(1335)。
斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(至2月13日)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
2月13日(四)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参与一个金融市场动态研讨会(0125)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)向成员发表年度讲话(1700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。
华盛顿--美联储主席叶伦在参议院金融委员会提供关于美国经济和货币政策的证词(1530)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 张明钧)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。