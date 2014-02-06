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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 08:57 BJT

澳新汇市：澳元兑美元跳涨，数据强劲支撑央行维持利率的观点

路透悉尼2月6日 - 澳元 周四上扬0.0050美元，因此前贸易和零售数据强劲，支撑澳洲央行不再降息的观点。

澳元跳升至0.8975美元的近一个月高位，早盘为0.8909美元。(完)

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