澳新汇市：澳元兑美元跳涨，数据强劲支撑央行维持利率的观点

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透悉尼2月6日 - 澳元 周四上扬0.0050美元，因此前贸易和零售数据强劲，支撑澳洲央行不再降息的观点。
澳元跳升至0.8975美元的近一个月高位，早盘为0.8909美元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 龚芳)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。