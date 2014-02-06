香港个股：恒隆集团逾25亿港元累计增持少量恒隆地产股份，以显后市信心

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港2月6日 - 恒隆集团 周四公布，已在市场上增持少量恒隆地产 的股份，涉资逾25亿港元。
恒隆集团于联交所的声明称，董事局认为，近期股票市场状况为购买恒隆地产股份提供良机，并可增加其于恒隆地产之拥有权。
“董事局对香港及中国房地产投资及发展行业未来之长期增长潜力乐观。”公告并称。
恒隆集团透过其全资附属公司于2013年6月5日起至2014年2月5日止期间在香港公开市场以总现金25.45亿港元，购买合共约1.01亿股恒隆地产股份，相当于后者已发行股本的2.25%。
恒隆集团为恒隆地产的控股股东。
恒隆地产周三收报21.25港元，恒隆集团报35.8港元，过去一年分别累计跌27%及23%。
恒隆地产为香港主要地产发展及投资公司之一，近年重点放在中国内地，此前公布2013年度基本纯利按年倒退18%，因去年下半年公司的住宅物业销售收益虽然显着增加，但年内出售投资物业大幅减少所致。 （完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。