《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月6日

*工商时报：

--外资周三将台股列为提款机，狂卖超443亿台币，创下史上第四大，冲击台股重挫198点。不过，八大官股行库券商昨日合计也大举进场买超近80亿台币护盘，创下史上之最，若连同透过其他券商进出部份，官股行库光是昨天合计砸下百亿台币护盘。

--总统马英九周三在台商春节联谊会上表示，今年经济发展工作重点对内要继续松绑法规开放市场，对外要加紧脚步参与区域经济整合。争取在TPP(跨太平洋经济协定)第二回合谈判时台湾能够加入。

--台股新春开盘重挫，马英九总统周三信心喊话，强调今年年假短，但到处都是热闹景象，显示景气在恢复，今年锁定目标就是拚经济，开工后将展开一连串振兴经济措施，将今年变成台湾经济的冲刺年、突破年。

--台塑集团又有海外扩厂新计画。联贷银行透露，在去年透过联贷案募集逾千亿台币资金的台塑集团，农历年后再出手筹组新联贷案，这次的标的将是在澳洲与外商合资铁矿厂，已委托澳盛银行出面筹组达7亿美元的大型联贷案，并已在台湾广发英雄帖，邀请银行参贷。

*经济日报：

--立法院周三新春团拜，院长王金平表示，立院本会期应尽速通过两岸服务贸易协议，将由国民党召委安排审查。立院新会期将于本月21日开议。

--受国际股市动荡影响，台股周三重挫，金管会主委曾铭宗表示，下跌属短期回档，股市仍会回到基本面，因为国内基本面很好，资金面充沛，观察股市不要只看一天，未来一年股市仍可乐观期待。曾铭宗并在证交所举办新春团拜致词时暗示，台股还会有更多的“箭”射出，进一步扩大股市量能，今年量还会继续扩充。

--受惠于OBU（国际金融业务分行）的“外对外业务”大解放，投信投顾公会理事长林弘立指出，台湾至少有10兆台币或10兆的2倍资金，正流落在亚洲各地，金融业者都希望把这些资金“吸回来”。

--台湾银行业获利王兆丰金控 旗下兆丰银周三举行新春团拜，兆丰银董事长蔡友才期许今年获利持续成长，盈余200亿台币以上基本无问题外，并且要在金融商品行销（TMU）、行动支付等业务领域强化竞争力。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。