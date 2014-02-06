港报财经评论：新兴国投资论述大变--信报2月6日

新兴国投资论述大变/ 习广思

自2008年以后，金融危机一波接一波，先是美国信贷危机引发海啸，再而是长达3年的欧债危机。2013年是一个分水岭，“金砖四国”结束长达10年的黄金日子，去年中股市大波动来自中国经济硬着陆及“钱荒”之忧；加上贝南奇扬言退市造成震荡，成为新兴市场的转捩点。到2014年，眼前新兴市场的走资潮，其实只是再确认这个长线趋势，情况将会持续。然而，整体新兴市场的恐慌是否快结束?恐怕未必。要讨论这个问题，应该由短线、长线两个角度来一再审视。

新兴市场的调整应该由去年10月计起，至今跌幅12%。由资金流走的情况来看，短期未有停止迹象，即使资金撤走暂见缓和，投资者必须要问，走了的资金会回流吗?一来走资潮剧烈，二来今年是“脆弱五国”政经动荡的1年，均意味着即使新兴市场短期止跌回稳，甚至反弹，但转弱已成趋势。再看美股及港股。美股去年大牛，1月份表现却失色，但目前仍应视之为调整。美国许多退休基金都在年头平衡组合，“新债王”冈拉克指出，要维持股债六四比例的话，这些基金起码要减持6.96%美股。美股1月浴血，标普500指数走势转弱，但未破技术支持。这场恐慌的源头是美国部署退市，对美股来说，退是肯定经济复苏，不退则会再加大刺激力度，其处境较新兴市场安全。

港股表现正在告知大家，市场短期恐慌未完。以恒指波幅指数来说，连日急跌后升至22.3，但2013年6月高位是30.18，2012年6月高位是33.39；相比起来，眼前的风险，有担忧但未至于大恐慌。目前投资者留意指数意义不大，中资金融股是弱中之弱，濠赌、科网两大强势板块调整未完。经过近日的大抛售，部分看好的投资者认为市场反应过大，股市短期或止跌或反弹，但短期居多，因为新兴市场趋势已变，除资金撤退、经济转弱外，更关键的是市场论述转变。所谓“论述”，就是投资故事，基金公司或大行推销时所堆砌的故事。新兴市场阴霾满布。“债王”格罗斯认为，新兴市场是不明朗因素的源头，投资者要看实新兴市场经济数据，风险资产更加波动；其中，中国更变成“神秘的肥肉”，中国经济增长前景不明朗，构成全球风险，将刺激投资者避险。(B01)

........................................................................

美汇跌破80.85须小心/ 苏子

本周二澳元兑美元在市场一片不看好声中成功以大阳烛突破20天SMA及上月22日的0.8888高位阻力收市，昨天暂时在50天SMA阻力附近遇上严峻阻力并出现好淡争持情况。由于本周二澳洲央行议息后的声明内容放弃了以往希望澳元贬值的字眼，而且亦未见提及央行会有减息的倾向，因此，成功触发市场上的大量澳元短仓回补，从而刺激澳元兑美元大幅上升逾2%，并创2年来最大单日升幅。

澳洲央行的议息结果相信已经令市场进一步启稳，上月24日所造的0.8656低位预料成为短期重要底部，稍后一旦显着突破50天SMA阻力收市，预料将挑战20天保历加通道顶部阻力及上月的0.9086高位；留意此高位与汇价自去年10月23日0.9758高位开始下跌的38.2%反弹目标相若；因此，若稍后汇价突破此高位，预料将进一步朝着100天SMA阻力迈进。目前市场普遍相信联储局今年可完成收水，到明年更有机会进入加息周期，而在此大前提下，使大部分投资者也对今年美元的走势持乐观态度。不少投资者目前正等待美汇指数向上突破200天SMA关键阻力后采取追买的策略。

不过，由于近日持续上升的避险情绪，始终未能使美汇指数呈现显着的单边升市，出现应升不升的现象，稍后美汇指数一旦突破200天SMA阻力后，若未能以单边市形式突破去年11月8日的81.48高位阻力收市，届时或因上升动力不足而出现假突破的走势陷阱，使那些破位高追者受困。倘若市场对美元的乐观情绪未能刺激美元顺利破关而上，担心美元最终会逆着市场乐观情绪掉头急挫，从而杀一众看好投资者一个措手不及。本周余下时间，若美汇指数一直乏力上升并且更回落至20天SMA支持以下收市，已可视作不利美元的警号，并小心随后美汇指数有机会在跌破20天保历加通道底部支持后，正式跌破80心理关口。(B12)