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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 08:54 BJT

全球金市：守住隔夜涨幅，受助于避险买盘和股市波动

周三出炉的ADP民间就业报告显示，美国民间行业1月新增就业岗位17.5万个，为8月以来最小增幅。此外1月服务业增长亦加快。

政府安排矿业工会AMCU和全球三大铂金生产商进行谈判，以结束在南非持续两周的罢工；该谈判现已推迟。

印度珠宝商增加从迪拜和新加坡的黄金珠宝成品进口，因为该国黄金进口税率达到纪录高位，而且黄金销售商的溢价要求提升，令该国的黄金供应骤减。

南非紧急救援人员救出了八名因火灾和落石被困地下一英里处的Harmony Gold 旗下Doornkop矿工人，对另外九名被困矿工的搜救仍在进行。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/徐文焰；审校 龚芳/王洋)
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