港报财经评论：中期调整浪，求生三套路--经济日报2月6日

中期调整浪，求生三套路/ 林瑞芬

恒指昨高开后无力弹，收报21,269，跌128点；成交额653亿港元。美股周二虽然反弹，但港股昨日无力大弹，显示弱势仍在，本周五表现还看A股复市后表现。澳门1月博彩收入按年仅升7%至287.39亿澳门元，远低于市场预期，濠赌股被质至深度调整，银娱 、金沙中国 急挫7.34%及7.45%，其他濠赌股更不在话下。强势股倒下，致令港股午市拉大跌幅。中国内地持续打贪，会否是导致博彩收入增长逊色原因，值得深思。论势，假前濠赌股已首被抛售，现再被抛售，属有组织调整，见金沙中国都跌穿100天线，强势不再，故暂不宜太快捞底，多观察为主。

期指在昨午4时之后跌势续扩大，收报21,197，低水72点。经连日急挫，大市即市虽然超卖，但何时出现较为似样的技术性反弹，真是不容易估。就如昨日，美股不跌，但强势濠赌股倒下，大市一样受拖累。总之人心疲弱，就算等到反弹，都要小心求证反弹的持久力。港股自去年12月初调整近2个多月，属中期调整之势，确认浪底需要时间及耐性，技术上，以去年6月由19,426低位元反弹计至高位24,111，0.618倍的调整约21,200。严格来讲，不容有失，不然破坏整组6个月升浪。目前市况波动，单日失守也不为奇，有头肩顶量度跌幅参考，20,800左右为关键防线，20,800以至心理关口21,000短线将受考验机会高。

目前市场沽家多于买家，求生之法，或许有三套路：一是索性观察，待确认中期调整浪底已出现时出手，暂定中期跌浪底不宜失守20,800；若后市能强守20,800左右就较理想。二是抱着中期仍然看好港股心态，分段收集，平均买入降低成本。三是留意在淡势中仍强势股份，小注买卖。近周港股跌势加剧的淡势下，手机设备股、电讯设备股以及支付股似乎较为受落，比亚迪电子 、酷派集团 及高阳科技 昨分别升8.7%、4.7%及4.9%，酷派集团及高阳均是逆市破高位，表现算较大市为佳。手机电讯设备股以中型股为主，业绩波动大，但近月符大势改善业绩，股价相对较硬净实有因。昂纳光 、高阳科技及摩比 已先后发盈喜，尤其看到下半年的收入激增，相信行业低潮过去，不会突然又进入低谷，顺回升周期，今年度盈利表现仍然可期。(B05)

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港股估值低，瑞信荐15股/ 余少文

大市反弹乏力，国企指数继续跌，9,000点是入市水准。而瑞信证券亦指中港股市估值偏低，推荐15只股份作为大市调整时吸纳对象。国企指数昨早一度裂口回升，可惜高见9,592点便掉头回落，全日跌39点或0.4%，收报9,470点，成交额降至115亿港元，逆市上升主板H股回升至26%，金融股仍然是沽压所在；而红筹指数跌4点，收报4,045点，成交额65亿港元。虽然国指反弹乏力，但指数已跌至过去2个月下跌以来所形成的下跌通道底部，加上昨日提及周二的下跌裂口可能是消耗性裂口，以及部分技术指标呈超卖或现底背驰，都有助指数短期见底或即将见底。

如从沽空的角度来看，国企昨日沽空额占大市沽空额比重降至23%，在指数持续调整下连日低于30%，沽空股数却升至历来最多的107只，情况跟去年6月见底时的情况相似；当时国指跌穿9,000点，沽空数目增加至106只，但国企沽空额比重却持续低于30%，反映国企沽压实际减弱，不排除国企目前的沽压也在减退。只是国指即使反弹，周二的下跌裂口9,669点至9,552点，是首个阻力区，昨日便阻止指数反弹；而10,000点会是下一个阻力位，然后是俗称牛熊分界线的250天线。希望国指可以继续调整，最好跌至9,000点才见底回升，因为预测PE会降至不足6倍。

其实，除了预期中国市场今年会震荡外，瑞信亦有同感，该行表示美国经济增长和利率上升，令市场忧虑，再加上新兴市场的重新评级，引发环球市场调整。与此同时，阿根廷货币贬值，亦令投资者关注新兴市场和金融市场的稳定性；最后是中国经济自去年12月转弱后，信贷违约风险令金融市场不稳定，以及三中全会后缺乏新的改革措施，都导致中港股市近期调整。瑞信认为上述因素在未来数周，甚至乎数个月，会继续困扰市场，如投资者向下修订中国内地经济增长增长前景、利率波动等，将增加大市场震荡风险。惟该行相信中国政府今年会有更多改革措施出台，但要有耐性等待，只是市场的耐性很低。由于中港股市的估值很低，近期调整令估值更平，相信很多风险因素已反映在调整中，而近期的调整反而是为投资者提供入市的机会。(B06)