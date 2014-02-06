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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 08:55 BJT

国际油市：美国原油上扬至97.50美元左右，库存数据予以支撑

EIA数据还显示，美国原油库存增加44万桶，幅度低于预期。库欣的原油库欣减少160万桶至4,030万桶，反映出TransCanada Corp 的墨西哥湾管线于上月启用后的影响。外界预计该管线将可缓解库欣库存供过于求的状况。

美国周三再度遭受暴风雪袭击，东北部各州出现大雪天气，交通因此受到干扰。

美国1月服务业增长加速，且民间聘雇活动保持稳健，暗示在过去几周席卷美国的酷寒天气对经济影响有限 。这也帮助支持了原油市场。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/洪曦; 审校 张若琪/戴素萍)
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