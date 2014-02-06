版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 09:18 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月6日

*明报：

--人保集团 称，慕尼黑再保险资产管理公司（MEAG）将向中国人保出售其所持有的19%人保资产股权，双方正就股权转让的具体事项磋商。

*星岛日报：

--升冈国际 公布，大股东兼集团主席刘锡康落实将公司的控股权售予中国房地产开发商辽宁实华集团。

*苹果日报：

--新浪网引述经济之声《天下财经》访问中国国际经济交流中心专家徐洪才称，上海自贸区涉及离岸金融服务等一些规则体系，如外汇管理等，估计今年首季可推出。

--中国铁联传媒 建议改名为“中国文化产业集团”，并委任中宣部原办公厅主任、现年69岁的薛启亮为名誉主席，委任全国人大委员会前委员长万里长子万伯翱为名誉顾问。

*东方日报：

--伯明翰环球 称，潘岑因其本身业务而辞任执行董事一职，2月5日生效，公司并已申请于周五（7日）复牌。

*文汇报：

--中国房地产商花样年 公布，1月实现合同销售金额约1.69亿元人民币，销售面积约2.81万平方米。

--据规划署及土木工程拓展署一份文件披露，政府已在湾仔区一带物色到10幅可发展地下空间的土地，并将谘询区议会意见，当中最瞩目的位置包括面积最大的维园，以及跑马地马场、湾仔运动场、修顿球场、香港大球场等，大部分属于政府土地。

*大公报：

--两幅位于屯门的住宅限量地将一并于本周五截标，测量师预料，发展商入标反应不俗，估计两地每尺地价约2,800-3,500港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘　　 ﹝PRESS-CN-CMN﹞

台湾报摘　　 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐