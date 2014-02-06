《香港报摘》--其他报纸重要消息2月6日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
*明报：
--人保集团 称，慕尼黑再保险资产管理公司（MEAG）将向中国人保出售其所持有的19%人保资产股权，双方正就股权转让的具体事项磋商。
*星岛日报：
--升冈国际 公布，大股东兼集团主席刘锡康落实将公司的控股权售予中国房地产开发商辽宁实华集团。
*苹果日报：
--新浪网引述经济之声《天下财经》访问中国国际经济交流中心专家徐洪才称，上海自贸区涉及离岸金融服务等一些规则体系，如外汇管理等，估计今年首季可推出。
--中国铁联传媒 建议改名为“中国文化产业集团”，并委任中宣部原办公厅主任、现年69岁的薛启亮为名誉主席，委任全国人大委员会前委员长万里长子万伯翱为名誉顾问。
*东方日报：
--伯明翰环球 称，潘岑因其本身业务而辞任执行董事一职，2月5日生效，公司并已申请于周五（7日）复牌。
*文汇报：
--中国房地产商花样年 公布，1月实现合同销售金额约1.69亿元人民币，销售面积约2.81万平方米。
--据规划署及土木工程拓展署一份文件披露，政府已在湾仔区一带物色到10幅可发展地下空间的土地，并将谘询区议会意见，当中最瞩目的位置包括面积最大的维园，以及跑马地马场、湾仔运动场、修顿球场、香港大球场等，大部分属于政府土地。
*大公报：
--两幅位于屯门的住宅限量地将一并于本周五截标，测量师预料，发展商入标反应不俗，估计两地每尺地价约2,800-3,500港元。（完）
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。