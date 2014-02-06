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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 08:53 BJT

澳洲经济指标总览--2月6日

经济指标                   时段    最新值    前月(季)值  下次公布时
                                                                             间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                             3月6日
 商品及服务收支(亿澳元)                    12月    顺差4.68    逆差1.18       
     出口(较前月)                                      ＋4%        持平       
     进口(较前月)                                      ＋2%         -1%       
                                                                              
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                       3月6日
     (较前月)                              12月       +0.5%       +0.7%       
                                                                              
 就业市场(经季节调整)                                                      2月13日
 就业人口(较前月变动,万人)                 12月       -2.26       +1.54       
 全职就业人口(较前月变动,万人)                        -3.16       +1.05       
 失业率                                                5.8%        5.8%       
 就业参与率                                           64.6%       64.8%       
                                                                              
 消费者物价指数(CPI)                                                       4月23日
 总体CPI(较前季)                          第四季      +0.8%       +1.2%       
     (较上年同期)                                     +2.7%       +2.2%       
 澳洲央行截尾均值(较前季)                             +0.9%       +0.7%       
     (较上年同期)                                     +2.6%       +2.3%       
 澳洲央行加权中值(较前季)                             +0.9%       +0.6%       
     (较上年同期)                                     +2.6%       +2.4%       
                                                                              
 国际贸易价格指数                                                            --
 进口物价(较前季)                         第三季      -0.6%       +6.1%       
 出口物价(较前季)                                     -0.5%       +4.2%       
                                                                              
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                         3月4日
 经常帐收支                               第三季    赤字127      赤字94       
 商品与服务贸易收支                               逆差25.74    逆差0.18       
                                                                              
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                      3月5日
     (较前季)                             第三季      +0.6%       +0.7%  
     (较上年同期)                                     +2.3%       +2.4%  
 (完)
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