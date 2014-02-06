港报社评：观塘街市搬迁，折射阎王小鬼现实一面--明报2月6日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
观塘重建而需要清拆的物华街与协和街街市，由于市建局处理不当，事态在社会上、特别是观塘社区引发广泛议论。
姑勿论这个摊贩坚持留守，是否还有基于偏执等原因，不过，她宁可不要分毫津贴是事实，而促成她“企硬有理”乃过渡市场未及时完工，市建局未能兑现无缝交接承诺，也是事实；而市建局因为违诺陷于被动，多耗用了公共资源，也是事实。在这些事实面前，市建局观塘项目总监李树荣对于“无缝交接”承诺，他说“只是概念”，这个说法，使人认识到今次市建局收地阻滞，主要与轻言背诺有关。
李树荣并没有否认曾经对摊贩承诺过无缝交接，也没有交代“只是概念”究何所指，只能解读为他意图淡化曾经作过的承诺。
市建局网上资料的自我介绍，把“我们的承诺”放在最前列。这里并非写“市建局概念”，而是“市建局承诺”。若李树荣吝于交代他对承诺和概念的理解，市建局有责任向公衆解释清楚到底是怎么一回事。
市建局表示过渡市场今年3至4月建成，相差就一至两个月，只要稍等，无缝交接就可以实现，为何非要摊贩即时搬走?设若多等一至两个月，就毋须加码每月每个摊贩发6000元津贴，可省回一大笔钱。现在，钱用多了，摊档土地仍然未能全数收回，岂非浪费?因此，检视整个情况，是否存在有人颟顸无能、措置失当，值得市建局高层探究和问责。
今次街市摊档搬迁、收地，主事人员的表现和应对，与公衆期望有落差，这种人是否适任或应否继续做现行工作，市建局管理层应予检视。(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。