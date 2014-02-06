港报社评：观塘街市搬迁，折射阎王小鬼现实一面--明报2月6日

观塘重建而需要清拆的物华街与协和街街市，由于市建局处理不当，事态在社会上、特别是观塘社区引发广泛议论。

姑勿论这个摊贩坚持留守，是否还有基于偏执等原因，不过，她宁可不要分毫津贴是事实，而促成她“企硬有理”乃过渡市场未及时完工，市建局未能兑现无缝交接承诺，也是事实；而市建局因为违诺陷于被动，多耗用了公共资源，也是事实。在这些事实面前，市建局观塘项目总监李树荣对于“无缝交接”承诺，他说“只是概念”，这个说法，使人认识到今次市建局收地阻滞，主要与轻言背诺有关。

李树荣并没有否认曾经对摊贩承诺过无缝交接，也没有交代“只是概念”究何所指，只能解读为他意图淡化曾经作过的承诺。

市建局网上资料的自我介绍，把“我们的承诺”放在最前列。这里并非写“市建局概念”，而是“市建局承诺”。若李树荣吝于交代他对承诺和概念的理解，市建局有责任向公衆解释清楚到底是怎么一回事。

市建局表示过渡市场今年3至4月建成，相差就一至两个月，只要稍等，无缝交接就可以实现，为何非要摊贩即时搬走?设若多等一至两个月，就毋须加码每月每个摊贩发6000元津贴，可省回一大笔钱。现在，钱用多了，摊档土地仍然未能全数收回，岂非浪费?因此，检视整个情况，是否存在有人颟顸无能、措置失当，值得市建局高层探究和问责。

今次街市摊档搬迁、收地，主事人员的表现和应对，与公衆期望有落差，这种人是否适任或应否继续做现行工作，市建局管理层应予检视。(A03)