港报社评：缩减派糖，须照顾中产--星岛日报2月6日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
距离财政预算案揭盅之日仅余20天，特首《施政报告》提出了种种财力上作出长远承担的措施，库房盈余又比去年少，势必缩窄一次性纾困措施的空间。当局在减少“一次性派糖”之余，要照顾社会尤其是中产阶层的诉求，避免产生新的政治炸弹。
当经济环境改善，通胀受到控制，市民实质收入提升，理论上应该逐步减少对一次性纾困措施的倚赖。实际上，财政司司长曾俊华在上一份预算案中，虽然盈余超过600亿港元，已经温和调低补贴。
曾俊华去年“派糖”，并非赢得全面掌声，主要批评在于一次性措施缺乏长远承担。只是长者生活津贴成为长远承担的亮点。长津在去年12月才开始分派，要待下个财政年度才显现全年开支的负担，接踵而来又有低收入在职家庭津贴。曾俊华估计下个财政年度恒常开支会增加200亿港元，今年盈余不及去年丰厚，经济前景又要面对新兴市场波动，自然倾向缩减“派糖”规模，以免万一经济和政府收入逆转时，由骄人盈余变成惊人赤字。
政治现实则是一次过取消这些措施，势必引起社会震荡，难获立法会通过。政府只能够考虑逐渐削减，例如公屋免租两个月减至一个月。
不过，政府在缩减一次性补贴时，中产阶层同受影响。
基层市民少了一次性补贴，还可以从其他途径和长远承担项目中得到比以前多的照顾。上月《施政报告》发表后，中产批评受照顾不足，把希望寄托在预算案上，如果预算案不透过增加免税额等措施来减轻中产负担，中产累积怨气，恐怕会令弱势政府面对更大的施政阻力。(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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