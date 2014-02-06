港报社评：中国防热钱急撤，亦要防猛进--经济日报2月6日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
全球最大债商PIMCO创办人格罗斯昨指中国经济存不确定性，应避开相关投资。惟在这轮新兴国走资潮，中国所受冲击有限，此因内地经济与财政俱稳，今年经济料可保持约7.5%的较快增长，外汇储备规模更冠全球，政府财赤亦不足生产总值3%，财政状况较不少新兴国健康。中国在新兴市场走资潮中，有更强抵御力。
惟对炒家而言，只要能营造中国经济变数大、风险高的氛围，就可在美储局退市的大环境下，利用投资者的疑虑与不安，在金融市场制造波幅图利。
其一，影子银行。内地影子银行规模料已膨胀至30万亿元人民币，更有不少正规银行的资金，透过理财产品流向影子银行，贷款给高风险行业，今年初更有理财产品几爆煲，要政府与银行暗包底。炒家可能藉影子银行问题，狠踩中国金融安全。 其二，地方债务。地方债规模在两年半内暴增近70%，且今年更是地方债偿债高峰期，个别地方政府偿付能力存疑，炒家或藉个别地方政府的财务难题，伺机多踩内地经济一脚。 惟新兴国走资惹市场恐慌，资金流向更难料。中国既有实力和手段抵御金融冲击，国际炒家唱淡中国若成效不彰，或会倒过来唱好中国经济财政俱佳，可作新兴市场的避风港，令热钱不但不撤，反蜂拥而入，令内地货币信贷进一步膨胀、楼市泡沫愈吹愈大，为中国经济添乱。 故今年中央的挑战，不但要严防炒家伺机唱淡，并尽快拆除影子银行和地方债炸弹，防热钱大出；更要紧盯炒家动向，防范他们掉转枪头唱好，令热钱大进。(A08)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。