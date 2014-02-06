港报社评：阿基诺以怨报德，港须进一步制裁--文汇报2月6日

菲律宾总统阿基诺三世回应港府对菲实施首阶段制裁行动，坚持不会就人质事件向死伤者家属道歉，声称是避免引起法律责任。

阿基诺指不道歉的原因是为免引起法律责任，完全是混淆视听。马尼拉人质惨剧造成严重伤亡，原因是菲当局处理不力所导致，菲律宾当局自己进行的调查和国际舆论都认为，菲当局在惨剧中确有犯错。阿基诺身为总统，至今却连最起码的道歉都拒绝，说明他对惨剧仍不认错。

更令人反感的是，阿基诺还意图混淆视听，指称中国政府亦未曾就菲律宾人在华遇事身亡作赔偿，并将事件与南海争议混为一谈，意图抹黑中国。马尼拉人质惨剧的原因是政府犯错，与菲律宾人在中国遇事身亡的事件不可相提并论。记得菲律宾去年遭受超强台风“海燕”大肆蹂躏，伤亡惨重，经济饱受摧残，中国向菲方提供大量应急物资及医疗队，香港发放赈灾基金。在经济方面，在港工作的10多万名菲佣已成为菲律宾国家的经济支柱。阿基诺以德报怨，抹黑中国，对人质惨剧受害人缺乏同情心，反映他是一个恩将仇报的政客。

阿基诺亲口拒绝道歉，香港的追讨力度有必要加强。除了继续与菲方严正交涉之外，更应研究将制裁措施升级，由发出警号上升为实质的制裁行动，包括进一步收紧菲佣以外的来港工作签证，如表演及财经行业等，并且与中央政府沟通，加强对菲方的施压，迫使菲方改变立场回应港方的合理诉求。(A04)