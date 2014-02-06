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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 09:18 BJT

****《港报快速浏览》--2月6日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：观塘街市搬迁，折射阎王小鬼现实一面--明报                          
 港报社评：缩减派糖，须照顾中产--星岛日报                                    
 港报社评：三大经济体露隐忧，全球景气出现乌云--信报                          
 港报社评：中国防热钱急撤，亦要防猛进--经济日报                              
 港报社评：阿基诺以怨报德，港须进一步制裁--文汇报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：新兴国投资论述大变--信报                                      
 港报财经评论：中期调整浪，求生三套路--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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