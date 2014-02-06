《独家新闻》日本成为伊朗核协议之后第一个解冻伊朗石油款项的买家

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京2月5日 - 消息人士周三对路透表示，伊朗与六方达成核问题临时协议之后，日本在本周成为第一个根据此协议向伊朗支付款项的原油买家。
过去两年来严厉的国际制裁已导致伊朗石油出口减半，美国甚至在一年之前禁止进口伊朗原油的剩余买家把现金汇至德黑兰，这导致伊朗短缺硬通货，不得不重返谈判桌协商其争议性核子计划。
日本率先汇款伊朗，一旦国际社会更进一步同意停止孤立伊朗的话，或许有利于那些正在和国际对手卡位投资伊朗油气的日本企业。
目前尚不清楚为何日本会是第一个支付伊朗款项的石油买家。中国、印度及韩国也从伊朗购进原油，均有数十亿美元现金等待转帐伊朗。
不愿具名的消息人士对路透说，有一笔资金从日本央行所持有的帐户中释出，其中一位人士证实金额为5.50亿美元，另外一位人士说，未来日本可能在款项到期时释出更多应支付伊朗的金额。
消息人士称，日本央行持有很大一部分伊朗遭冻结的款项。
本周稍早时，美国财政部一位发言人说，资金将转进伊朗央行在瑞士的帐户。
根据去年11月24日的协议，伊朗以缩减核计划来换取国际社会有限度的松绑制裁。
该项临时协议同意，如果伊朗履行协议中规定的义务，可取得42亿美元在海外遭冻结的石油收入，而参与谈判各方将继续在一年之内协商最终协议，下一回合的谈判将从2月18日开始。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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