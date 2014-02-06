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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 09:26 BJT

《汇市简讯》美元/日圆亚洲盘中买气转佳，可能受日央行官员讲话支撑

0107 GMT

* 美元/日圆在亚洲盘中再度走高，并向昨日东京定盘价回升

* 日本央行副总裁中曾宏表态目前无必要但有放宽政策可能，对美元或有支撑

* 若2%通胀目标受威胁，日本央行可能调整政策

* 最新一周报告显示，日本投资者抛售外国债券，利空美元

* 日本投资者卖超1.8158万亿日圆外国债券

* 美元/日圆连续三天下破101受阻(完)

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