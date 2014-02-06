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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 10:30 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易略升，随亚洲新兴市场货币盘坚

路透台北2月6日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易略为走扬。交易员称，亚洲新兴市场货币略微走升，海外NDF折价幅度也较上日略为扩大，带动台币现汇实质交易偏升。

汇银人士指出，由于昨日外资与陆资大举卖超台股，今早即见汇出需求，但也不乏反向操作者，此外，出口商则在30.280-30.300价位抛汇，多空力道差距不大，令台币走势相对淡静。

汇银人士认为，由于国际间等待周四欧洲央行利率决议，以及周五美国非农就业数据，此前汇市料以整理为主。 今日实质交易区暂看在30.200-30.300。

“ 外资有进有出，本地在买，出口商在丢，感觉有点乱。”一位外商银行交易员说。

早盘台币兑美元的实质成交区间在30.260-30.290，上日台币实质交易区间主要在30.299-30.360。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股大幅卖超443.88亿台币，创下台股史上第四大单日卖超金额纪录。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.233/246左右，上日纽约盘收在30.295。

交易员观察市场最新动态：

* 盘初见外资汇出卖股资金，但也有外资汇入。

* 出口商在30.300-30.330价位卖压较重。

* 台币中期偏贬，短线则偏向整理。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.200-30.300

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