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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 09:44 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至18个月低位，中国需求疑虑罩顶

路透东京2月6日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四跌至18个月低位，投资人对主要买家中国的库存高企仍颇为顾忌。

0115GMT，TOCOM-7月期胶合约 <0#2JRU:>下跌3.3日圆，报每公斤217.2日圆，稍早低见216.2日圆，为2012年8月以来最低水准。

轮胎级实货橡胶船货价格本周挫跌至多年低点，交易员周三表示是因为指标TOCOM胶价疲软，且主要消费国中国需求放缓的疑虑罩顶。

1月底的数据显示，上海期货交易所指定交割仓库的库存升至2004年以来高点。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 张涛)
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