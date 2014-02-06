更正-芝加哥期市：小麦期货遭遇获利抛压结束六日连涨，大豆玉米亦下滑

豆粕价格偏强、巴西部分地区乾旱及美国中西部严寒，给大豆价格提供支撑。

一场冬季风暴给美国大平原南部带来急需的降雪，中西部多数地方也有白雪覆盖，未来几天料保护作物不致遭严寒气温损伤太多。

美国农业部作物报告显示，因休眠期作物遭乾燥和极寒的气温损害，1月美国大平原南部冬麦生长状况下降。

美国农业部表示，民间出口商出售236,728吨美国玉米到未知的目的地，包括185,928吨2013/14年玉米。

-----------------------------------0121GMT---------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 586.25 -1.25 -0.21% +3.99% 580.99 66

CBOT玉米 442.25 -1.00 -0.23% +1.49% 428.65 71

CBOT大豆 1315.00 -1.25 -0.09% +1.72% 1292.16 65

CBOT稻米 $15.33 $0.01 +0.07% +0.20% $15.46 37

美国原油 $97.48 $0.10 +0.10% +0.30% $95.91 55

汇率

欧元/美元 $1.353 $0.004 +0.33% -0.19%

美元/澳元 0.897 0.022 +2.46% +2.03%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/张若琪 审校 张明钧)