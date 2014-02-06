更正-《焦点》英国央行料将维持政策不变，或调整前瞻性指引

(更正：因英文原文有误，小标下第二段应为“这些公债将在央行3月会议之后到期”，非“在会议之前到期”)

* 英国央行料将宣布维持政策不变

* 目前关注焦点转向下周的通胀报告

* 分析师静候前瞻性指引变化的线索

* 英国银行将宣布再度投资于即将到期的QE时购入的公债

路透伦敦2月6日 - 英国央行官员可能会利用周四会议来构想如何引导利率预期，他们之前的计划已经落后于英国经济的强劲复苏。

虽然本周会议料不会带来任何声明，决策者将聚焦于下周三出炉的季度经济预估，那将为他们如何改变“前瞻性指引”政策提供线索。

英国央行决策者一直被迫重新考虑其将政策决定挂勾于失业率的计划。英国失业率下降的速度远超他们的预期。

自从英国央行在去年8月推出前瞻性指引以来，失业率已经大降至接近7%的门槛，英国央行此前称将在这一门槛评估利率。英国央行原本预估，失业率进入2016年以后一段时间才能达到该水平。

随着经济复苏加速，以及市场至少预期今年晚些时候会有一定升息机率，英国央行不得不反复重申并未计划很快采取行动。

英国央行总裁卡尼已经表示，央行本月将开始研究如何“更新”前瞻性指引。人们普遍认为他指的是下周三发布季度通胀报告的时候。

央行选项有扩大所采取的指标，从失业率扩大到包括，如薪资成长；或者复制美联储的“点阵图”，此为每位决策者对未来利率看法的矩阵图。

英国央行下周或许不会详细说明如何扩大前瞻性指引，但至少通胀报告可能提供线索。

“尽管英国央行展现了希望相当长时间保持利率在低位的各种迹象，但经济比他们预期地更快紧缩，”Berenberg首席英国分析师Robert Wood表示。

“我们预期2015年第一季会升息，而2014年第四季升息的可能性有三成。在下周通胀报告记者会上的任何进一步指引，不太可能会让英国央行有过于落后形势之虞。

**经济再起**

尽管新兴市场的问题引发金融市场震荡，但本周进行的调查显示，英国制造业和服务业在1月份的表现料仍维持强劲。

英国央行周四或许不会有重大政策宣布，但分析师密切关注的是，货币政策委员会(MPC)是否将把央行透过量化宽松购置的公债所得进行再投资，这些公债将在央行3月会议之后到期。

如果央行选择不这么做，那么将是货币政策意外收紧的一个讯号。

“我们认为委员会将在这次2月会议中确认将把这些相关资金回流至传统公债，买进存续期至少还有三年的公债。”RBC Capital Markets分析师Sam Hill在报告中称。