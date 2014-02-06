金属期市：伦铜守在两个月低点附近，受增长预期支撑

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
美国1月服务业增长加速，且民间聘雇活动保持稳健，暗示在过去几周席卷美国的酷寒天气对经济影响有限。
周三发布的报告显示，欧元区1月民间部门增速创下两年半以来最快但企业调降物价，这可能在欧洲央行会议煽起通缩的疑虑。
两位知情消息人士向路透表示，摩根大通 JPM.N 已与贸易商摩科瑞(Mercuria)进入排外协商，讨论将旗下实体大宗商品部门出售给摩科瑞。
伦敦金属交易所(LME)周三加速推进改革其饱受争议的仓储网络，指派内部顾问和律师来谘询是否需要对减少积压存货进行更彻底改革。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/李婷仪 审校 龚芳/孙茉莉)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。