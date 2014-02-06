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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 10:07 BJT

金属期市：伦铜守在两个月低点附近，受增长预期支撑

美国1月服务业增长加速，且民间聘雇活动保持稳健，暗示在过去几周席卷美国的酷寒天气对经济影响有限。

周三发布的报告显示，欧元区1月民间部门增速创下两年半以来最快但企业调降物价，这可能在欧洲央行会议煽起通缩的疑虑。

两位知情消息人士向路透表示，摩根大通 JPM.N 已与贸易商摩科瑞(Mercuria)进入排外协商，讨论将旗下实体大宗商品部门出售给摩科瑞。

伦敦金属交易所(LME)周三加速推进改革其饱受争议的仓储网络，指派内部顾问和律师来谘询是否需要对减少积压存货进行更彻底改革。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/李婷仪 审校 龚芳/孙茉莉)
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