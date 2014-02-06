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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 10:33 BJT

《焦点》澳洲零售销售和贸易数据强化利率稳定前景，提振澳元

液化天然气出口亦持续强劲增长，在大型项目投产后，未来几年更可望呈爆炸性成长。

＂资源出口量激增，而在矿业建设荣景退烧之际，资源相关资本财进口大减，将导致贸易出现顺差，＂澳洲联邦银行首席分析师Michael Blythe表示。

＂在五年内，经常帐可望实现小幅盈余。＂

若果真如此，对澳洲而言将是巨大的改变，该国在过去150年来有128年经常帐为赤字。澳洲减低对外资的倚赖，反过来有助于支撑澳元汇价。

＂AAA信贷评级加上经常帐盈余，可望推动澳元兑美元再度站上远高于平价的水准，＂Blythe指出。（完） (编译/审校 李爽/张涛/戴素萍/龚芳/张若琪/孙茉莉)
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