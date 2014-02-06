《焦点》澳洲零售销售和贸易数据强化利率稳定前景，提振澳元

液化天然气出口亦持续强劲增长，在大型项目投产后，未来几年更可望呈爆炸性成长。

＂资源出口量激增，而在矿业建设荣景退烧之际，资源相关资本财进口大减，将导致贸易出现顺差，＂澳洲联邦银行首席分析师Michael Blythe表示。

若果真如此，对澳洲而言将是巨大的改变，该国在过去150年来有128年经常帐为赤字。澳洲减低对外资的倚赖，反过来有助于支撑澳元汇价。