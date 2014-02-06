《焦点》澳洲零售销售和贸易数据强化利率稳定前景，提振澳元

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
液化天然气出口亦持续强劲增长，在大型项目投产后，未来几年更可望呈爆炸性成长。
＂资源出口量激增，而在矿业建设荣景退烧之际，资源相关资本财进口大减，将导致贸易出现顺差，＂澳洲联邦银行首席分析师Michael Blythe表示。
＂在五年内，经常帐可望实现小幅盈余。＂
若果真如此，对澳洲而言将是巨大的改变，该国在过去150年来有128年经常帐为赤字。澳洲减低对外资的倚赖，反过来有助于支撑澳元汇价。
＂AAA信贷评级加上经常帐盈余，可望推动澳元兑美元再度站上远高于平价的水准，＂Blythe指出。（完） (编译/审校 李爽/张涛/戴素萍/龚芳/张若琪/孙茉莉)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。