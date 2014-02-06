日本央行：副总裁岩田规久男称日本可以承受住加税的冲击

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透宫崎2月6日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四表示，日本经济能够承住4月上调消费税的负面影响，因出口与资本支出将逐渐增强，从而抵消家庭支出下降的影响。
他还表示，在稳步实现2%的通胀率目标前，不会突然结束宽松政策。
“日本在朝着实现央行2%通胀率目标稳步前进。在这种情况下，稳步推进当前的政策至关重要，”岩田规久男在宫崎对商界领袖表示。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。