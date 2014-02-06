日本央行：副总裁岩田规久男称日本可以承受住加税的冲击

路透宫崎2月6日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四表示，日本经济能够承住4月上调消费税的负面影响，因出口与资本支出将逐渐增强，从而抵消家庭支出下降的影响。

他还表示，在稳步实现2%的通胀率目标前，不会突然结束宽松政策。

“日本在朝着实现央行2%通胀率目标稳步前进。在这种情况下，稳步推进当前的政策至关重要，”岩田规久男在宫崎对商界领袖表示。(完)