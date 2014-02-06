版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 10:22 BJT

日本股市：小涨但未远离四个月低点，美就业数据出炉前气氛谨慎

路透东京2月6日 - 日本股市日经指数周四早盘小幅上涨，投资人买进获利前景强劲个股，但大盘涨势受限，因美国周五公布非农就业报告前市场气氛审慎。

日经指数早盘盘中上涨0.4%至14,230.69点，仍接近上日触及的四个月低点，且仍处于200日均线下方。

“200日均线已然成为阻力，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。“我们正见到技术反弹，但人们非常非常小心。”

日经指数本月至今下跌4.8%，今年以来大跌13%。

不过多位分析师表示，日本股市估值颇具吸引力，根据汤森路透Starmine数据，日经指数目前市盈率(本益比)为13.7倍，标准普尔500指数为则为16.82倍。

东证股价指数 下跌0.1%至1,162.02点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐