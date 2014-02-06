日本股市：小涨但未远离四个月低点，美就业数据出炉前气氛谨慎

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京2月6日 - 日本股市日经指数周四早盘小幅上涨，投资人买进获利前景强劲个股，但大盘涨势受限，因美国周五公布非农就业报告前市场气氛审慎。
日经指数早盘盘中上涨0.4%至14,230.69点，仍接近上日触及的四个月低点，且仍处于200日均线下方。
“200日均线已然成为阻力，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。“我们正见到技术反弹，但人们非常非常小心。”
日经指数本月至今下跌4.8%，今年以来大跌13%。
不过多位分析师表示，日本股市估值颇具吸引力，根据汤森路透Starmine数据，日经指数目前市盈率(本益比)为13.7倍，标准普尔500指数为则为16.82倍。
东证股价指数 下跌0.1%至1,162.02点。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。