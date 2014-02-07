《离岸人民币综述》中诚信托兑付风波敲响投资人警钟，点心债风险溢价升高

记者 李珊珊

路透香港2月7日 - 备受关注的中诚信托兑付危机在农历年前安全“拆解”，投资者虽顺利取回本金，基本保住“刚性兑付”的内涵。但随着信用风险走入现实，买方料对点心债中国发行人要求更高的溢价。

债券投资两大风险首推信用及利率风险，虽然资龄五年的点心债市场迄今尚未出现违约事件，短期内出现机率也不大。但境内信用风险升高，势必不利于担保强度不足、评级较低以及较易受宏观调控影响的行业等发行人。

滙丰固定收入研究分析师赵鸣然指出，中诚信托并非单一事件，在此之前还有同捷科技等中小企业集合债亦出现偿付疑虑。随着境内融资成本上升、企业获利率下降以及债务比例偏高，预料会看到更多类似的事件出现。

“这种情况下，无疑地投资人会对于中国企业的点心债更加慎选，因为这些海外债券是不在所谓刚性兑付的范围内。”她说。

在中诚信托兑付疑虑爆煲之时，中国五年CDS（信用违约掉期）农历年前一度升破100水平至逾四个月来高点，目前回到约96水平，但较去年12月中的低点约67大升43%，反应出市场对于中国违约风险的忧虑升高。

摩根大通策略师顾颖也在一份报告中指出，央行调控信贷增长的过程中，流动性收紧将对三大项目带来风险，一是利率较高的信托产品，二是不透明的理财产品，第三则是推高贷放利率的移转效应。

他表示，一旦出现严重的理财或信托产品兑付失败，可能会令资金流入境内的速度减慢，甚至引发资金撤出。尽管人民币中长期仍看升，但建议短期内减少人民币/美元多头部位。

点心债二级市场经过上个月“天量”供给，价格压力已现。分析师预期，上半年将是点心债再融资的高峰，在信用忧虑以及大量供给双重利空下，收益率将缓步走升。

根据汇丰数据，由于1月发行案件大多为高等级债券，令该券别平均收益率上升8个基点；高收益债券则因美国同等级债券价格疲软下，大致持平。

不过，赵鸣然指出，随着高收益债券发行人进入离岸市场寻求较境内便宜的资金，供给也会随之而增，对于该类券持较谨慎看法。

1月点心债总额达到约274亿元，加计存款证(CDs)总发行量达到630余亿元，创下历史新高，并为去年全年近17%。

市场预估点心债及存款证今年发行量上看5,800亿元，较去年的近4,000亿元大幅增加。 渣打预期点心债收益率将触底，第一季呈现双向波动，但至年底前收益率预料上升50-80基点。不过，由于点心债价格相对稳定，以及汇率看升等特性，令其与其他新兴市场债券相比仍具防御价值。

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 8,501.5 23

2. 渣打银行 7,980.3 22

3. 法国巴黎银行 4,120.0 12

4. 中国银行 2,933.3 4

5. 星展 2,885.5 7

**本周市场动态**

--中国国家外汇管理局最新数据显示，截止1月27日，已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)57家，获批额度共计1,678亿元人民币。1月份RQFII额度增加103亿元人民币，包括南方东英再获40亿元额度；国泰君安和建银国际分别增加8亿元额度和10亿元额度。

--香港银行机构截止2013年底的人民币存款 再创历史新高至8,604.72亿元，按年增43%。去年12月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为4,696.3亿元，较11月增加约7%。

--中国国家外汇管理局自2月10日起对于资本项目外汇管理进行简化和调整，包括对外债权、境内企业境外放款和利润汇出、个人财产转移等七方面。

--美国摩根大通集团 旗下资产管理分支表示，已获中国外汇管理局批出10亿元RQFII的投资额度，并拟推出一支主动型的股票基金。摩根资产是首批获中国证监会发出RQFII牌照的国际资产管理公司之一。

--中国内地第四大公募基金--易方达旗下香港公司称，即将推出易方达花旗中国国债5-10年期指数ETF（交易型开放式指数基金）。

--华夏沪深300指数ETF 成为首支获得香港税务局居民证明书、避免双重征税的RQFII。根据中港安排该支RQFII ETF可享受一定的资本收益之预扣税豁免，自成立日起所作的资本收益预扣税拨备约1.47亿元已回拨，使其资产净值提升1.65%。 （完）